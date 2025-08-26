İSTANBUL 28°C / 20°C
Washington'da idam cezası gündemde... Trump: Suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da cinayet işleyenlere idam cezası isteyeceklerini açıkladı.

AA26 Ağustos 2025 Salı 21:50 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

Trump, "Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

- "Diktatör değilim"

Öte yandan Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum." diye konuştu.

