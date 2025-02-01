Washington'da uçakla çarpışan helikopterin karakutusu bulundu

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) yetkili Todd Inman, yaptığı açıklamada, kazaya karışan askeri helikopterin karakutusunun bulunduğunu bildirdi.

Inman, karakutunun güvenli bir şekilde NTSB merkezine ulaştığını ve kurumun, bu verilerden kesin bir sonuç çıkarabileceğine inandığını belirtti.



- ABD'NİN BAŞKENTİNDEKİ UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına yakın bir mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

Bugün, uçak kazasında nehre düşen yolcu ve mürettebattan 41'inin cesedine ulaşıldığı bildirilmişti.