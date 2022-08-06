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Dünya

Washington'daki Beyaz Saray'ın yakınında bulunan parka yıldırım düştü: 3 ölü

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın yakınında bulunan parka dün yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

IHA6 Ağustos 2022 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Parkına dün düşen yıldırım sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Parkta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, 3'ünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşamını yitirenlerin 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller ile 29 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Yaralı diğer kadının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de yaptığı açıklamada, "Lafayette Park'taki yıldırım düşmesinin ardından yaşanan can kaybından dolayı üzgünüz. Kalbimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte" dedi.

Yıldırımın düştüğü anlar hava durumunu izlemek için yerleştirilen kameraya yansımıştı.

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