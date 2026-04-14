LBCI televizyonuna konuşan Mitri, müzakerelerin sağlıklı yürütülebilmesi için en azından ateşkes isteyeceklerini vurgulayarak, "Bu tür görüşmeler genellikle askeri operasyonların sürdüğü bir ortamda değil, daha sakin koşullarda yapılır." dedi.

Toplantıdan çıkacak sonuçların bekleneceğini kaydeden Mitri, yalnızca İsrail'in Washington Büyükelçisi'nin değil, ABD Dışişleri Bakanı'nın yapacağı açıklamaların da önemli olacağını söyledi.

Lübnan adına müzakereleri Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Başbakan Nevvaf Selam ile koordinasyon içinde yürüttüğünü belirten Mitri, Washington'daki Lübnan Büyükelçisi'nin hükümeti temsil ettiğini ve herhangi bir siyasi grubun sözcüsü olmadığını vurguladı.

Mitri, Hizbullah'ın da kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ateşkesi desteklediğinin bilindiğini söyledi.

Bugünkü temasların Lübnan yasalarına aykırı olmadığını ifade eden Mitri, geçmişte de İsrail ile dolaylı müzakereler yapıldığına işaret ederek, "Müzakere, İsrail'i tanımak ya da onunla anlaşma imzalamak anlamına gelmez; bu yalnızca bir temas biçimidir." diye konuştu.

Lübnan'ın güneyinde, özellikle Bint Cubeyl ilçesinde çatışmaların sürdüğünü aktaran Mitri, İsrail saldırılarının devam ettiğini ve Beyrut'un hedef alınmayacağına dair kesin bir güvence bulunmadığını belirterek, bu nedenle ateşkes ya da müzakerelere zemin hazırlayacak geçici bir ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

ABD arabuluculuğunda, bugün İsrail ile Lübnan'ın olası ateşkes ve müzakere tarihinin ele alınması için Washington'da yapılacak görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılacak.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar;

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, "Lübnan halkı sürekli saldırı altında, zorla yerinden edilmiş ve daha fazla saldırı korkusuyla yaşadığı sürece daha geniş bölgeye barış getirme çabaları eksik kalacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'la girilen çatışmalarda üçü ağır 10 askerinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, bugün Washington'da ABD arabuluculuğunda İsrail ile yapılacak görüşmelerde ateşkes talep edeceklerini belirterek, Hizbullah yönetiminin de ateşkes istediğini ifade etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki sınır kenti Bint Jbeil'de yaralı bir şahsı intihar dronu ile hedef alarak öldürdü.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye iline bağlı Şeba beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu hedef alınan bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Lübnan resmi ajansı: İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında, karşısındaki binayı hedef aldığı Tibnin Devlet Hastanesi de ciddi hasar gördü.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Lübnan'ın güneyinde bir Kanada vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurarak, İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde 1 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.Lübnan'daki Hizbullah'ın dün İsrail'in kuzeyine en az 40 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı, bunlar arasında tespiti zor olan gelişmiş optik sistemle donatılmış İHA'nın bulunduğu iddia edildi.Uluslararası Kızılhaç ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC), İsrail'in saldırısında bir Lübnan Kızılhaçı mensubunun öldürülmesini şiddetle kınadı.

Hizbullah, gün içinde İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda İsrail ordusu noktalarına en az 46 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın güneyinde bugüne kadar 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.