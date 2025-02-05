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Dünya

Washington'daki uçak kazası: Ölen 67 kişinin tamamının kalıntılarına ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışması sonucu hayatını kaybeden 67 kişinin tamamının kalıntılarına ulaşıldı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Washington'daki uçak kazası: Ölen 67 kişinin tamamının kalıntılarına ulaşıldı
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Yetkililer Potomac Nehri'nde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, ölen 67 kişinin tamamının kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Adli tıp kurumunun kimlik tespiti çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, bir kişi hariç hayatını kaybeden 66 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini aktardı.

Öte yandan, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Potomac Nehri'ne gömülen uçakların enkazında yapılan incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kazaya ilişkin ön soruşturma raporunun 30 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

- BAŞKENT WASHİNGTON'DA UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisini paylaşılmıştı.

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