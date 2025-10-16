İSTANBUL 20°C / 14°C
  Washington'dan emisyon düzenlemesine fren: Onay verilmeyecek
Dünya

Washington'dan emisyon düzenlemesine fren: Onay verilmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM'de görüşülen ve uluslararası nakliye sektöründen karbon emisyonları azaltmayı hedefleyen 'Net-Zero Framework' düzenlemesine destek vermeyeceklerini açıkladı.

16 Ekim 2025 Perşembe 11:47
Washington'dan emisyon düzenlemesine fren: Onay verilmeyecek
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere merkezli Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üyelerince Birleşmiş Milletlerde (BM) görüşmeleri devam eden, uluslararası nakliye sektöründen kaynaklanan küresel karbondioksit gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan "Net-Zero Framework (NZF)" adlı düzenlemeyi, Washington yönetiminin kabul etmeyeceğini duyurdu.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu düzenlemenin, enerji, gıda ve yakıt maliyetlerini tüm dünyada artıracağını belirten Rubio, "BM'nin ABD vatandaşlarından ve şirketlerinden vergi almasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rubio, bu düzenlemeye ret oyu vereceklerinin altını çizerek, diğer ülkelere de bu konuda ABD'nin yanında durması çağrısında bulundu.

IMO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14 Ekim'de başlayan "Net-Zero Framework" isimli düzenlemenin oylama görüşmeleri, 17 Ekim'de son bulacak.

  • Marco Rubio
  • Net-Zero Framework
  • ultrasonik temsiliyat

