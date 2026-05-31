  • Washington'dan Tahran'a yeni taslak: Gözler müzakere sürecinde
Washington'dan Tahran'a yeni taslak: Gözler müzakere sürecinde

ABD basınında yer alan iddialara göre Başkan Donald Trump, İran'ın sunduğu son müzakere teklifinde değişiklikler yaparak metni yeniden Tahran yönetimine iletti. Düzenlenen metinde nükleer faaliyetler ve Hürmüz Boğazı konusunda daha sert ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 21:25 - Güncelleme:
ABD basını, Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakere sürecinde Tahran yönetiminin son önerisinde değişiklikler yaparak metni İranlı yetkililere geri gönderdiğini iddia etti. ABD merkezli CNN International'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, bu adımla birlikte İran ile devam eden müzakere sürecini bir hafta daha uzattı.

Trump'ın söz konusu teklifte nasıl bir değişikliğe gittiği henüz gizemini korurken yetkililer, ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer enerji alanındaki taahhütleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çok daha sert bir dil kullandığını öne sürdü.

Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

TRUMP, "TARAFLAR ARASINDA BİR ANLAŞMA 'BÜYÜK ÖLÇÜDE' MÜZAKERE EDİLDİ" DEMİŞTİ

Bu gelişme, Trump'ın geçtiğimiz hafta taraflar arasındaki bir anlaşmanın "büyük ölçüde" müzakere edildiğini söylediği ve ardından da anlaşmanın henüz tamamen müzakere edilmediğini vurgulayarak karışık sinyaller verdiği bir süreç sonrasında geldi.

ABD Başkanı ayrıca 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İran'da yer altı tesislerinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'nin çıkaracağını ve bu nükleer materyallerin imha edileceğini savunmuştu.

Trump açıklamasında, İran ile müzakere sürecine ilişkin nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'da bir toplantıya katılacağını açıklamıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 2 saat süren toplantı herhangi bir somut sonuç alınmadan sonlanmıştı.

İran tarafından yapılan açıklamalarda ise Tahran yönetiminin önceliğinin savaşı sonlandırmak olduğu belirtilmişti. İranlı yetkililer, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve diğer nükleer konuların, ABD tarafına sundukları 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde bir anlaşmaya varılmasının ardından görüşülebileceğini savunmuştu.

