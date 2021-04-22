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Dünya

Washington'ın eyalet olmasına yönelik tasarı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, başkent Washington'ın ülkenin 51. eyaleti olması için sunulan yasa tasarısını kabul etti.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:25
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Temsilciler Meclisi bugün, Demokratların sunduğu ve Beyaz Saray'ın da desteğini alan Washington'ın eyalet olmasına yönelik yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 208 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşılık, 216 Demokrat vekilin "evet" oyu ile onaylanarak, ikinci onay için Senato'ya gitti.

Senatonun da onayını alması durumunda tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

- Tasarı, Senatoda Cumhuriyetçilerin engeline takılabilir

Söz konusu tasarının 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyenin sahibi Cumhuriyetçilerin itirazına takılması bekleniyor.

700 binden fazla nüfusu bulunan başkent Washington'ın nüfusunun yarısına yakınını siyahiler oluşturuyor ve kentin çoğunluğu Demokrat olarak biliniyor. Bu da eyalet olması durumunda ABD Senatosuna iki Demokrat vekilin daha eklenmesi anlamına geliyor.

Cumhuriyetçiler hem bu nedenle hem de "kurucu atalarımız başkentin Washington olmasını istemiyorlardı" teziyle Washington'ın eyalet olmasına karşı çıkıyor.

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