Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lübnan politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeydan, Suriye'nin Lübnan'da askeri bir müdahale yerine kalkınma odaklı bir politika izlediğini ve Lübnan'ın kendi toprakları üzerindeki egemenliğini sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

ABD'nin Suriye'ye Lübnan konusunda bazı önerilerde bulunduğunu aktaran Zeydan, "ABD, Suriye'ye Lübnan'da bazı görevler üstlenmeyi teklif etti. Ancak Suriye askeri müdahaleyi değil, Lübnan devletinin toprakları üzerinde egemenlik sağlamasını destekliyor. Lübnan devletinin kendi otoritesini güçlendirmesi ve tüm toprakları üzerinde kontrol sağlaması gerekir." ifadesini kullandı.

Zeydan, Suriye'nin sahada askeri bir aktör olmak yerine diplomatik bir arabulucu rolünü benimsediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın son dönemde Lübnanlı tüm siyasi kesimlerle temas kurduğuna işaret eden Zeydan, bu yoğun görüşme trafiğinin, Suriye'nin Lübnan'a yönelik askeri değil, siyasi ve diplomatik bir yaklaşım içinde olduğunun en somut göstergesi olduğunun altını çizdi.

Zeydan, Suriye'nin Lübnan konusundaki temel politikasının net olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Suriye'nin Lübnan konusundaki yaklaşımı kalkınma temellidir. Bunu birçok platformda, medya ve siyasi çevrelerde ifade ettik. Suriye yıllarca süren savaşta büyük bedeller ödedi. Aynı şekilde bazı Lübnanlı tarafların, özellikle Hizbullah'ın ve diğer unsurların Suriye'ye müdahaleleri de bu maliyeti artırdı. Bugün Suriye halkı bu trajedinin bedelini ödemektedir."

Lübnan'dan kalıcı bir istikrar için çatışmaların son bulması gerektiğinin altını çizen Zeydan, "Lübnan'da bazı rejim artıkları bulunduğu ve bunların Hizbullah'ın koruması altında olduğu biliniyor. Bu nedenle Suriye'nin temel önceliği çatışmaların durmasıdır." dedi.