Dünya

Washington'un sembolüne siyasi dokunuş: Yeni ismi “Trump-Kennedy” oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin kültürel simgelerinden Kennedy Center'ın adının “Trump-Kennedy Center” olarak değiştirileceğini açıkladı. Kararın, kurumun yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle alındığı bildirildi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 22:33
Leavitt, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, isim değişikliği kararının Kennedy Center Yönetim Kurulu tarafından alındığını duyurdu.

Leavitt, paylaşımında, "Az önce, dünyanın dört bir yanından gelen başarılı kişilerden oluşan saygın Kennedy Center Yönetim Kurulu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın geçen yıl gösteri merkezini kurtarmak için yaptığı inanılmaz çalışmalar nedeniyle, Kennedy Center'ın adını Trump-Kennedy Center olarak değiştirmek yönünde oybirliğiyle karar verdiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kennedy Center Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Roma Daravi, yazılı bir açıklamayla Leavitt'in ifadelerini doğruladı.

