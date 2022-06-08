İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2022 Çarşamba / 9 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1256
  • EURO
    18,4324
  • ALTIN
    1020.61
  • BIST100
    2612.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor
Dünya

Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor

İngiltere'de eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki 'uygunsuz saldırı' suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından 70 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında dava açılmasına izin verildiğini bildirdi.

Davanın açılmasına neden olan iki "uygunsuz saldırının" 1996'da gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.

Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.