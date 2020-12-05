WFP Başkanı toplantıda uyardı: 2021 BM tarihinin en kötü, felaket yılı olabilir

star.com.tr 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:11 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:44

Birleşmiş Millet Genel Kurulu, Cuma günü yapılan bir toplantıda, koronavirüs pandemisi ve dünya toplumları üzerindeki etkisini azaltmak için dünya çapındaki çabaları tartıştı.



Toplantı sırasında konuşan WFP başkanı David Beasley, kritik uyarılarda bulundu.

Şu anda yaklaşık 270 milyon insanın "açlığa doğru yürüdüğünü" ve bazı ülkelerde kıtlığın "ufukta" göründüğünü belirten Beasley, konuşmasını şöyle sürdürdü:

2021, oyunun bu aşamasında gördüklerimize dayanarak tam anlamıyla felaket olacak. Ekonomik daralmalar başlasa bile, 19 trilyon dolar harcadığımız için elimizde bu para olmayabilir ve büyük olasılıkla da olmayacak. Şimdi tam anlamıyla 2021'e Birleşmiş Milletler'in başlangıcından bu yana en kötü insani kriz yılı olarak bakıyoruz ve adım atmamız gerekecek.

Beasley, pandemi ve tedbir amaçlı karantina politikalarının rahatsız edici eğilimleri tetiklediğini belirtirken, ekonomik dalgalanma etkisi nedeniyle tedavinin hastalıktan daha kötü olabileceğini söyledi.

'BUNLAR TİTANİK'İN ÖNÜNDEKİ BUZ DAĞLARI'

Beasley ayrıca, diğer tüm sorunların yanından Suriye, Yemen ve Güney Sudan'da devam eden savaşlara da dikkat çekti.

Bu savaşların bazılarını bitirmeliyiz. Bu savaşları sona erdirmeliyiz, böylece çok arzuladığımız sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabiliriz.

WFP Başkanı, kalkınma hedefleri konusunda, çatışmaları sağlık krizlerini ve yaklaşan kıtlığı 'Titanik'in önündeki buzdağları' olarak niteledi.

'STRATEJİK DAVRANARAK BU BUZDAĞLARINI AŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Beasley, BM'nin stratejik bir yol haritası izleyerek, aşılar üzerinde çalışırken ve ekonomileri yeniden inşa ederken, dünyanın 2021'i atlatabileceğine inandığını söyledi.

WFP başkanı, ağustos ayında yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan insan sayısının yıl sonuna kadar yüzde 80 artabileceğini söylemiş, milyonlarca kişinin açlıktan ölme riski olduğu için kıtlık uyarısında bulunmuştu.

UNICEF raporlarına göre de, 118 düşük ve orta gelirli ülkede, beş yaşın altındaki 1,2 milyon çocuk tıbbi bakım alamadığı, aşı olamadığı için takip eden 6 ay içinde ölebilir.

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