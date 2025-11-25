İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Kasım 2025 Salı
  • WFP, 2026 yılının korkunç tablosunu çıkardı: On milyonlarca kişi açlık yaşayabilir
Dünya

WFP, 2026 yılının korkunç tablosunu çıkardı: On milyonlarca kişi açlık yaşayabilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Nijerya'nın kuzeyinde gelecek yıl kıtanın en ağır gıda güvensizliği seviyesinin yaşanacağını ve milyonlarca kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

25 Kasım 2025 Salı 18:35
WFP, 2026 yılının korkunç tablosunu çıkardı: On milyonlarca kişi açlık yaşayabilir
WFP'nin yayımladığı rapora göre, 2026 yılında Nijerya'da 35 milyon kişinin "şiddetli açlık" yaşayacağı tahmin ediliyor.

Bu rakamın kıtadaki en yüksek rakam olduğu belirtilen raporda, Borno eyaletinde en az 15 bin kişinin 2026'da kıtlık benzeri koşullar da dahil olmak üzere "felaket düzeyinde açlık" yaşayacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, "Nijerya'nın kuzeyi, kırsal tarım topluluklarının en çok etkilendiği, 10 yıldır görülen en şiddetli açlık krizini yaşıyor." denildi.

Yetkililer, çeşitli silahlı grupların yaygın saldırılarının çiftçileri topraklarını kullanmaktan caydırdığını söyledi.

  • njerya
  • açlık

