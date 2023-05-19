WFP, Myanmar'da 800 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

WFP Asya ve Pasifik Bölge Müdür Yardımcısı Anthea Webb, çevrim içi katıldığı toplantıda yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın Bengal Körfezi bölgesindeki savunmasız insanları etkilendiğini kaydetti.

Felaketten Myanmar ve Bangladeş'te yaklaşık 1 milyon Arakanlı mültecinin kaldığı kampın da olumsuz etkilendiğini işaret eden Webb kasırganın binaların yıkılmasına ve altyapı sistemlerinin zarar görmesine neden olduğunu da söyledi.

Webb, Myanmar'a ilişkin "Bugün en az 800 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Daha fazla bölgeye ulaştıkça gıda, barınak, su, sağlık ve diğer insani yardımlara yönelik daha büyük ihtiyaçların ortaya çıkması öngörülüyor." dedi.

İlk üç ay boyunca kasırgadan en çok etkilenen Arakan, Magway ve Chin bölgelerinde en az 800 bin kişiye ulaşmayı planladıklarının altını çizen Webb kasırga nedeniyle Myanmar ve Bangladeş'te çok büyük ihtiyaçların olduğuna dikkati çekti.

AA muhabirinin, "Mocha Kasırgası'ndan sonra açıklanan ölü ve yaralı sayıları hakkında bazı kafa karışıklıkları var. BM ve kuruluşları ölüm sayısını net olarak henüz bildirmedi. Yerel medyada da farklı rakamlar var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yazılı yanıtlayan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Myanmar Temsilciliği yetkililerinden Fabien Faivre de "Ülke içinde yerinden edilmiş insanlar da dahil yerel ölüm ve kayıp sayısının yer aldığı raporlar bizi çok endişelendiriyor. Mümkün olan en kısa sürede bilançonun ölçeğini daha iyi anlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

MOCHA KASIRGASI



14 Mayıs'ta başlayan Mocha Kasırgası'nda Myanmar'ın batı kıyısındaki Arakan eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçmişti.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5'inci kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle eyalette "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler devam ederken halka sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.