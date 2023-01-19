WhatsApp'a 5,5 milyon avroluk para cezası

WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan Veri Koruma Komisyonu, şirketin, kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına izin vermeye zorladığını açıkladı.

Komisyon, WhatsApp'ın bu verileri "hizmet iyileştirmeleri ve güvenliğin" sağlanmasında kullanılmak üzere istediğini ifade etti.

WhatsApp'ın AB veri gizliliğini ihlal ettiğini belirleyen Komisyon, şirkete 5,5 milyon avro para cezası verdi.

Komisyon, WhatsApp'ın veri işletim süreçlerini 6 ay içinde AB gizlilik kurallarına uygun hale getirmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, WhatsApp kararı temyize götüreceğini açıkladı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Eylül 2021'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a veri kurallarının ihlali nedeniyle 225 milyon avro para cezası kesmişti.