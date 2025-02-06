WhatsApp'ta casus yazılım! 7 İtalyan'ı hedef aldılar

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, bu konuyu ciddi bir mesele olarak değerlendirdiği belirtilerek "Hükümet, doğrudan Başbakanlığa bağlı olan Ulusal Siber Güvenlik Ajansını (ACN) harekete geçirmiştir. ACN, 'WhatsApp Ireland Limited' tarafından yetkilendirilen Advant hukuk firmasıyla iletişime geçmiştir. Şu ana kadar bundan etkilenen İtalyan kullanıcılarının sayısının 7 olduğu ortaya çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu hat sahiplerinin kimliğinin ACN'ye bildirilmediği, WhatsApp Ireland Limited'in bu kişileri doğrudan bilgilendirdiği ve gizliliklerini koruma amacıyla herhangi bir isim açıklamadığı kaydedildi.

İtalya Başbakanlığının açıklamasında, İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan hükümetin, İtalya'daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden dinlediği iddiası da reddedildi.

Hükümetin bu açıklamasının ardından yayın yönetmenleri, Francesco Cancellato'nun bu yazılım tarafından hedef alındığını geçen hafta duyuran "Fanpage" isimli sitede yer alan bir başka haberde ise "hükümetin dinleme iddialarını reddetse de konuya dair şüphelerin sürdüğü" ifade edildi.

Fanpage'in haberinde, Paragon Solutions'ın, Fanpage Yayın Yönetmeni'ni takip için kullanılan casus yazılımın ABD'nin "müttefik hükümetlerine" satıldığını ve gazeteciler ile aktivistleri hedef almak için kullanılmaması gerektiğini kabul ettiği ileri sürüldü.

- WHATSAPP, İSRAİL MERKEZLİ CASUS YAZILIM KONUSUNDA UYARMIŞTI

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti.

Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşlerinin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024'te ortaya çıkaran "Fanpage" isimli haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato da Whatsapp'ın kendisine gönderdiği uyarı mesajıyla siber saldırının hedefinden haberdar olduğunu açıklamıştı.

Cancellato haricinde genellikle Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve başkanı Luca Casarini de benzer şekilde şikayetçi olmuştu.