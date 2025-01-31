İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2025 Cuma / 1 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2364
  • ALTIN
    3228.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • WhatsApp'tan İsrail itirafı! Casus yazılımla hedef alınmış olabilirler
Dünya

WhatsApp'tan İsrail itirafı! Casus yazılımla hedef alınmış olabilirler

Meta çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirdi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 22:33 - Güncelleme:
WhatsApp'tan İsrail itirafı! Casus yazılımla hedef alınmış olabilirler
ABONE OL

The Guardian gazetesinin haberine göre, bir WhatsApp yetkilisi, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin "Paragon Solutions" adlı İsrail şirketinin casus yazılımıyla "hedef alındığına ve muhtemelen bilgilerinin ele geçirildiğine dair yüksek güven" duyduklarını belirtti.

Saldırıların 2024 Aralık'ta kesintiye uğradığını ve hedeflerin ne kadar süredir tehdit altında olduğunun net bilinmediğini belirten yetkili, bu saldırıların grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla gerçekleştirildiğine inandığını ifade etti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Yetkili, WhatsApp'ın, Paragon'a yasal uyarı mektubu gönderdiğini ve bu şirkete karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Şirket yetkilisi, siber saldırılara işaret ederek "Bu casus yazılım şirketlerinin neden hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin son örneğidir." diye konuştu.

Whatsapp'ın, söz konusu saldırıdan etkilenmiş olduğunu düşünülen kişileri doğrudan bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırının arkasında kim olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken Paragon ise henüz iddialara yanıt vermedi.

Paragon'un casus yazılımı Graphite, bir telefona bulaştığında, yazılımı kontrol eden kişi, WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabiliyor ve telefona tamamen erişebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.