DHA 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:23

WhatsApp, yaptığı açıklamada, İsrail merkezli bir casus yazılım şirketi NSO'nun ABD merkezli sunucuları kullanarak üst düzey hükümet yetkilileri, gazeteciler ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 1400 kişinin cep telefonlarının hacklenmesinde ‘pay sahibi’olduğunu iddia etti.

‘WHATSAPP’IN İDDİALARIN YANIT VERİLECEK’

NSO Group’tan yapılan açıklamada, “Ürünlerimiz terörizmi durdurmak, şiddet içeren suçları azaltmak ve hayat kurtarmak için kullanılıyor. NSO Group, Pegasus yazılımını müşterileri için kullanmıyor. İşletmemizle ilgili geçmiş beyanlarımız, hükümet istihbaratımız ve kolluk kuvvetleri müşterilerimizle etkileşimin kapsamı doğrudur” denildi. Öte yandan şirket, Whatsapp’ın söz konusu iddialarına önümüzdeki günlerde yanıt vereceğini duyurdu.