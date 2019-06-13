Wikileaks'in kurucusu Assange, ABD'ye teslim edilecek
İngiltere İçişleri Bakanlığı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iadesini onayladı.
- İHA
İngiltere İçişleri Bakanı, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Casusluk Yasasını ihlal etmekle suçlandığı ABD'ye iadesini onayladığını açıkladı.
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