Wilders, İslam ve Türk düşmanlığını yine gözler önüne serdi Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, Barış Pınarı Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam ve Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.