Wilders, İslam ve Türk düşmanlığını yine gözler önüne serdi
Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, Barış Pınarı Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam ve Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.
Skandal ifadeler kullanan Wilders, “Şimdi yapılmalıdır: Türkiye’yi NATO’dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek” dedi.
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