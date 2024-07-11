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Dünya

William Ruto kabineyi feshetti

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kabineyi feshederek aynı zamanda Dışişleri Bakanı da olan Başbakan haricindeki tüm kabine üyelerini görevden aldığını duyurdu.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
William Ruto kabineyi feshetti
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Ruto, basına yaptığı açıklamada, "Başbakan ve (aynı zamanda) Dışişleri Bakanı dışındaki tüm bakanları derhal geçerli olmak üzere görevden almaya karar verdim." dedi.

Tüm kabine üyeleri görevden alınırken Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Musalia Mudavadi'nin görevine devam edeceği belirtildi.

Ruto, yeni kabine atanıncaya kadar Bakanlıklarla ilgili işlerin Başbakan tarafından koordine edileceğini ve en kısa zamanda anayasa çerçevesinde yeni kabinenin oluşturulacağını söyledi.

Kenya'da geçen ay hükümet karşıtı gösterilere polisin müdahalesi sonrası en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

  • William Ruto
  • Kenya
  • Devlet Başkanı

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