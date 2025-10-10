İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8279
  • EURO
    48,4014
  • ALTIN
    5354.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı
Dünya

Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'deki rehinlerin serbest bırakılması için belirlenen 72 saatlik sürenin başladığını duyurdu.

IHA10 Ekim 2025 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun saat 12.00'de anlaşma kapsamında belirlenen konuşlanma hattına çekildiğini belirterek, "CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı), İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yerel saatle 12.00'de sarı hattaki ilk çekilme aşamasını tamamladığını doğruladı. Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ilk aşamasında Gazze'de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor. Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri büyük ihtimalle pazar veya pazartesi günü iade etmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.