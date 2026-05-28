İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,906
  • EURO
    53,4035
  • ALTIN
    6496.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • WMO'dan korkutan rapor: 2030'a kadar dünyayı kavuracak
Dünya

WMO'dan korkutan rapor: 2030'a kadar dünyayı kavuracak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), önümüzdeki 5 yıl içinde küresel sıcaklıkların rekor seviyelerde seyredeceğini duyurdu. İngiltere Meteoroloji Ofisi ortaklığında hazırlanan rapora göre, 2026-2030 yılları arasında küresel sıcaklık artışının en az bir yıl boyunca %91 olasılıkla 1,5 derece kritik eşiğini aşacağı tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, 2026 sonu itibarıyla etkisini gösterecek El Nino hava olayının, 2027 yılını kayıtlara geçecek en sıcak yıl yapma riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
WMO'dan korkutan rapor: 2030'a kadar dünyayı kavuracak
ABONE OL

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından hazırlanan küresel sıcaklık artışı tahminine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, "Küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesi ve Arktik sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

"2026 ile 2030 arasında küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 ortalama seviyelerinin 1,5 derece üzerine geçici olarak en az bir yıl boyunca çıkması çok muhtemel (yüzde 91 olasılık). Bu seviye, küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi dönemi öncesi temel seviyenin 1,55 derece üzerinde olduğu 2024'te de geçici olarak aşılmıştır. 2026-2030 5 yıllık ortalamasının 1850-1900 ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkması muhtemel (yüzde 75 olasılık). Gelecek 5 yılda herhangi bir yılın 1850-1900 ortalamasının 2 derece üzerine çıkması son derece düşük olasılıktadır (yüzde 1'den az)."

- "2026'NIN SONU İÇİN BİR EL NİNO TAHMİNİ VAR"

Orta Tropikal Pasifik'teki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahmininin özellikle 2027 ve 2028'de, sıcaklık artışına neden olan El Nino koşullarına doğru bir eğilim gösterdiğine de raporda işaret edildi.

Güneydoğu Avrupa'da 2009'dan bu yana uzun yıllar süren yüksek yağışların ardından son yılların anormal derecede kurak geçtiğine dikkat çekilen raporda, 2026-2030 döneminin anormal derecede yüksek yağışlı olabileceğinin tahmin edildiği ancak bu bölge için tahmin doğruluğunun düşük olduğu belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen raporun baş yazarı Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Nino hava olayı tahmininin olduğunu kaydetti.

Hermanson, "(El Nino etkisi) Bu da bir sonraki yıl olan 2027'nin, bir sonraki rekor kıran yıl olma olasılığını artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • meteoroloji
  • ortalama sıcaklık
  • rekor seviye
  • küresel sıcaklık
  • el nino
  • dünya meteoroloji örgütü

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.