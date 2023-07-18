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Dünya

WMO'dan uyarı: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcak hava dalgasında devam eden artış görüldüğünü ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olması gerektiğini bildirdi.

18 Temmuz 2023 Salı 14:25 - Güncelleme:
WMO'dan uyarı: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
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WMO'nun Kıdemli Hava Sıcaklığı Uzmanı John Nairn, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Kuzey yarımküre ve dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Isının, hızlı kentleşme, aşırı sıcaklıklar ve yaşanan nüfus dolayısıyla büyüyen bir sağlık riski olduğuna işaret eden Nairn, bunun ekonomi, doğal yaşam ve çevre üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Nairn, "Yakın zamanda yapılan bir çalışma, geçen yaz Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 bin kişinin daha öldüğünü ortaya koydu. Bu sayıya uzmanlar ve hükümetler oldukça temkinli yaklaşıyor." dedi.

Avrupa'nın yanı sıra dünya genelinde de sıcak hava dalgalarının etkili olduğuna dikkati çeken Nairn, Avrupa'nın dünyadaki en güçlü erken uyarı sistemlerine ve ısı sağlığı eylem planlarına sahip olduğunu kaydetti.

Nairn, "Sıcak hava dalgalarının süresinde ve yoğunluğunda devam eden bir artış görüyoruz. Bu durum küresel ısınmayla ilgili bilimsel veriler ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarıyla da tamamen tutarlı. Bu olaylar, yoğun şekilde artmaya devam edecek. Dünya, daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

  • Dünya Meteoroloji Örgütü
  • sıcaklık
  • uyarı

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