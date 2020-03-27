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Dünya

Wuhan'da karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir

Dünyanın en eski tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya göre, Çin'in Wuhan şehrinde karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir.

IHA27 Mart 2020 Cuma 09:55 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:54
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Koronavirüs salgının başladığı Çin’in Wuhan şehrinde karantinanın yakın zamanda kaldırılmasının yeni bir Covid-19 dalgasına neden olacağı belirtildi. Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, koronavirüs salgınının merkez üssü olan Wuhan’daki karantina önlemlerinin gevşetilmemesinin ikinci koronavirüs dalgasına neden olacağı belirtildi. Yapılan araştırmada “Tahminlerimize göre yasağı erken kaldırmak ya da ani bir kaldırma kararının verilmesi ikinci bir dalgaya yol açabilir. Karantinanın kaldırılma süreci yavaş yavaş gevşetilerek olmalı” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulunda Uzman Kiesha Prem, "Wuhan şehrinin sosyal ilişkileri azaltmak için uygulamaya koyduğu benzeri görülmemiş önlemler salgının kontrolüne yardımcı oldu. Ancak şehir fiziksel mesafeli önlemleri erken kaldırmaktan kaçınmalı. Bunun için gerçekten dikkatli olmalı. Bu durum vakalarda daha erken bir ikincil tepe noktasına yol açabilir” dedi.

Öte yandan iki aylık katı bir karantinanın ardından seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı Wuhan’da Çarşamba günü tren ve otobüs istasyonları adeta kilitlendi.

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