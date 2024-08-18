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Dünya

X, Brezilya ofisini kapatıyor! Elon Musk'tan ilk açıklama

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes'in ülkedeki X ofisinde çalışanlara ‘sansür uygulatmaya çalışması' nedeniyle ofisini kapatma kararı aldı.

DHA18 Ağustos 2024 Pazar 11:34 - Güncelleme:
X, Brezilya ofisini kapatıyor! Elon Musk'tan ilk açıklama
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X'in Küresel Devlet İlişkileri sayfasından yapılan açıklamada, "Alexandre de Moraes dün gece Brezilya'daki yasal temsilcimizi sansür emirlerine uymamamız halinde tutuklamakla tehdit etti. Bunu, eylemlerini ifşa etmek için burada paylaştığımız gizli bir emirle yaptı. Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes yasalara ya da hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir. Sonuç olarak, personelimizin güvenliğini korumak için Brezilya'daki operasyonumuzu derhal geçerli olmak üzere kapatma kararı aldık" denildi.

Platformun Brezilya'da açık kalacağı ancak ofisin kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

MUSK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

ABD'li ünlü girişimci ve X platformunun sahibi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Brezilya'daki X ofisini kapatma kararı zordu, ancak Alexandre de Moraes'in (yasadışı) gizli sansür ve özel bilgilerin devri taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanmadan açıklamamızın bir yolu yoktu" dedi.

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