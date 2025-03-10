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Dünya

X'e neden erişilemiyor? Elon Musk açıkladı

ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı. Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun 'siber saldırı' kaynaklı olduğunu söyledi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
X'e neden erişilemiyor? Elon Musk açıkladı
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Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

- Elon Musk siber saldırı olduğunu söyledi

Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "X'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi.

"Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.

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