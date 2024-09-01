X'e tanınan 24 saatlik süre doldu! Türkiye modeli Brezilya'ya örnek oldu

Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı Moraes'le X'in sahibi Elon Musk'ın tartışması erişim engeliyle sonuçlandı. Yargıç, ülkeye temsilci ataması için 24 saat süre verdi; Musk adım atmayınca X yasaklandı.

Her şey nisan ayında başladı. Mahkeme, yalan haber yaydıkları suçlamasıyla onlarca hesabın askıya alınması talebini X'e iletti. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro destekçisi olduğu iddia edilen bu hesapların soruşturma bitene kadar engellenmesi talep edildi. X'in sahibi Elon Musk sansür olarak değerlendirdiği bu talebi "İfade özgürlüğü" gerekçesiyle reddetti.

'SANSÜR DEĞİL, İŞBİRLİĞİ'

Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes ise muhaliflere sansür uygulamak gibi bir amaçlarının olmadığını; bilgi kirliliği ve nefret söylemiyle mücadele kapsamında X'ten iş birliği talep ettiklerini söyledi. Yüksek Mahkeme, hesapların askıya alınmaması halinde X temsilcilerinin sorumlu tutulacağı ve para cezası verileceği uyarısı yaptı.

STARLİNK'E DE TEDBİR

Gerilim sürerken, X ağustos ayı başında Brezilya'daki merkezini kapattı. Buna gerekçe olarak ülke temsilcisinin tutuklama ile tehdit edilmesi gösterildi. Yargıç Moraes, X'e yasal temsilci ataması için 24 saatlik süre tanıdı; ancak Elon Musk isteneni yapmayınca 'X' Brezilya'da yasaklandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Musk'a ait uydu interneti şirketi Starlink'in banka hesaplarını da dondurdu.

İKİ LİDERLE DAHA KAVGALI

Musk, yargıç Moraes'e 'diktatör' diyerek tepki gösterdi. Daha önce de Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun seçim galibiyetini kabul etmeyip hakaret edince ülkede X'e erişim 10 günlüğüne yasaklanmıştı. Elon Musk, İngiltere'de aşırı sağcıların protestoları sırasında İngiltere Başbakanı Starmer'le benzer şekilde karşı karşıya gelmişti.

TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK OLDU

Türkiye, mahkeme kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle Twittter'ı uyardı ve temsilci atamasını istedi. Sosyal medya platformunun talepleri yerine getirmemesi üzerine de, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Twitter'a Türkiye'den erişim engellendi. Platformun temsilci atamasıyla da 22 Mayıs'ta erişim engeli kaldırıldı. Daha önceki erişim yasakları sırasında Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türkiye ve Başkan Erdoğan'a eleştiriler gelmişti.

VPN KULLANANLARA GÜNLÜK 8 BİN DOLAR CEZA

Erişim engeli kararının yanı sıra hakim Moraes, Apple ve Google'a da 5 günlük süre içinde X'i uygulama indirme platformlarından çıkarma talimatı verdi. VPN'le X'e girenlere ise günlük 8 bin 874 dolara kadar para verilebileceği duyuruldu. VPN, kullanıcıların sanki başka bir ülkedeymiş gibi görünmesini sağlayıp erişim engeli getirilen ağlara bağlanmasını sağlayan bir internet teknolojisi.