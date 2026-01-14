Başbakan Sir Keir Starmer, Elon Musk'ın sahip olduğu X platformunun yapay zeka destekli Grok aracı tarafından üretilen cinselleştirilmiş deepfake'ler konusunda endişe duyduğunu ve platformun İngiltere yasalarına tam uyum göstermesi gerektiğini açıklamıştır. Grok kullanılarak oluşturulan ve X'te yaygın biçimde paylaşılan bu tür görüntülere karşı toplumda güçlü bir tepki oluşmuştur.

Deepfake'lerin etkileri ve yaşanan travmalar

Grok aracı aracılığıyla dijital olarak soyulan kadınlar, yaşadıkları deneyimin son derece aşağılayıcı ve insanlıktan çıkarıcı olduğunu BBC'ye ifade etmiştir. Bu tür görüntülerin oluşturulması ve paylaşılması, mağdurlar için derin psikolojik travmalar yaratmakta ve onların güvenlik ve mahremiyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Özellikle rızaya dayalı olmayan bu tür içeriklerin yaygınlaşması, toplumda büyük endişe ve öfke yaratmıştır.

Ofcom'un soruşturması ve hükümetin tepkisi

Pazartesi günü, İngiltere'nin bağımsız iletişim düzenleyicisi Ofcom, X hakkında resmi bir soruşturma başlattığını duyurmuştur. Ofcom, Grok aracının insanların soyulmuş görüntülerini oluşturmak ve paylaşmak için kullanılmasının yanı sıra çocukların cinselleştirilmiş görüntülerine ilişkin son derece endişe verici raporlar aldığını belirtmiştir. Bu gelişme üzerine hükümet, rızaya dayalı olmayan deepfake'lerin oluşturulmasını suç sayan bir yasayı uygulamaya koyacağını açıklamıştır.

Başbakan Starmer, X'i kendi kendini düzenleme hakkını kaybedebileceği konusunda uyararak, platformun gerekli önlemleri alması gerektiğini vurgulamıştır. Starmer, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, X'in İngiltere yasalarına tam uyumu sağlamak için hareket ettiği konusunda bilgilendirildiğini söylemiştir. Ancak başbakan, bu konuda geri adım atmayacaklarını ve gerekirse mevcut yasaları güçlendireceğini ya da yeni mevzuat çıkaracağını belirtmiştir.

X'in pozisyonu ve yasal sonuçlar

X, Güvenlik hesabı aracılığıyla yayınladığı bir açıklamada, yasadışı içerik yapmak için Grok'u kullanan veya yönlendiren herkesin, yasadışı içerik yüklemişçesine aynı sonuçlarla karşılaşacağını belirtmiştir. Bu açıklama, platform tarafından soruna karşı bir tepki olarak değerlendirilmektedir. Ancak hükümet ve Ofcom, platformun bu konuda daha somut adımlar atması gerektiğini düşünmektedir.

Ofcom, yasayı ihlal ettiği tespit edilirse X'e dünya çapındaki gelirinin yüzde 10'una kadar veya 18 milyon sterline kadar para cezası verebilir. Ayrıca, X uymazsa Ofcom, internet servis sağlayıcılarını İngiltere'de siteye erişimi tamamen engellemek için mahkeme kararı isteme yetkisine sahiptir. Bu olasılık, platformun ciddi biçimde etkilenebileceğini göstermektedir.

Hükümetin kararlı tutumu ve gelecek adımlar

İşçi Partisi milletvekili Emily Darlington'dan gelen soruya yanıt veren Başbakan Starmer, Grok'u açıkça 'iğrenç' olarak kınamıştır. Starmer, X yapmazsa harekete geçmesi için Ofcom'un bakanların tam desteğine sahip olduğunu söylemiştir. Hükümetin bu kararlı tutumu, deepfake sorununun ne kadar ciddi bir şekilde ele alındığını göstermektedir.

Başbakan, Meclis'te yaptığı konuşmada, gerekli önlemleri alacaklarını, mevcut yasaları güçlendireceğini ve gerekirse yeni mevzuat hazırlayacağını açıklamıştır. Aynı zamanda Ofcom'un bağımsız soruşturmasının devam edeceğini belirtmiştir. Bu çok yönlü yaklaşım, İngiltere hükümetinin deepfake sorunu karşısında ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, X'in Grok aracı tarafından üretilen cinselleştirilmiş deepfake'ler, İngiltere'de hukuki ve düzenleyici bir kriz haline gelmiştir. Ofcom'un başlattığı soruşturma, hükümetin kararlı tutumu ve potansiyel yasal yaptırımlar, platformun bu konuda ciddi adımlar atması gerektiğini göstermektedir. Kadınların mahremiyeti ve güvenliğinin korunması, bu sürecin merkezinde yer almakta ve toplumun tamamı tarafından desteklenmektedir.