Savunma sanayi alanında yabancı basından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hindistan Savunma Bakanı Rajesh Kumar Singh, Smita Prakash ile yaptığı röportajda, Hindistan'ın beşinci nesil savaş uçağı tedariki konusunda önemli uluslararası ortaklarla ön görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Singh, değerlendirilen belirli bir ülke veya uçak platformundan bahsetmese de, bu açıklamaları Hindistan'ın hem Rus Su-57E hem de Amerikan F-35'e olan potansiyel ilgisine dair artan spekülasyonların ortasında geldi.

HEDEFTE BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI VAR

Singh, "Bu konudaki adımlarımıza gelince, beşinci nesil savaş uçağı programı konusunda ortaklarımızla görüşüyoruz. Şu an itibarıyla bu görüşmeler medyayla paylaşmaya başlayabileceğimiz bir aşamaya ulaşmadı" dedi.

Rusya, Hindistan'a hem Su-57E'nin ortak üretimini hem de Su-35M savaş uçaklarının kısa vadeli teslimatını içeren ikili bir teklif sundu. Rus beşinci nesil savaş uçağının ihracat versiyonu olan Su-57E, Su-30MKI uçaklarının halihazırda üretildiği Nashik'teki Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tesisinde monte edilecek. Rusya, Astra hava-hava füzesi, Rudram anti-radyasyon füzesi ve Virupaksha AESA radarı gibi Hint sistemlerinin tam teknoloji transferini, kaynak kodlarına erişimi ve entegrasyonunu teklif etti. Yerelleştirmenin yüzde 40 ila 60 arasına ulaşması öngörülüyor. Teklif, üç ila dört yıl içinde 20 ila 30 Su-57E ünitesinin ilk teslimatını ve ardından 2030'ların başına kadar 70 ila 100 ünitenin daha yerel üretimini içeriyor. Rusya ayrıca, Hint Hava Kuvvetleri'nin şu anda 31 olan ve yaptırım uygulanan 42,5 uçaklık filo gücüne karşılık azalan filosunu ele almak için acil bir önlem olarak iki ila üç yıl içinde 36 ila 40 adet Su-35M savaş uçağının teslim edilmesini önerdi.

Su-35M, Su-30MKI ile %70 ila %80 sistem ortaklığına sahip olduğundan lojistik, pilot eğitimi ve bakımı basitleştiriyor. Hem Su-35M hem de Su-57E, 142 kilonewton itme gücü üreten AL-41F1S motorunu kullanıyor. Rusya ayrıca, azaltılmış kızılötesi ve radar imzaları için tırtıklı egzoz nozulları içeren ve 6.000 saatlik bir ömre sahip olduğu iddia edilen Izdeliye 177S motoruna gelecekte erişim önerdi. 2024 Zhuhai Havacılık Fuarı'nda ilk kez tanıtılan bu motor henüz uçuş testlerinden geçmedi. Rusya'nın savunma şirketi Rostec de, bu motoru ve diğer Su-57E sistemlerini Hindistan'ın Su-30MKI filosunun potansiyel bir "Süper-30" yükseltmesi için kullanmayı önerdi.

YENİ DELHİ 2018'DE FGFA PROGRAMINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Hindistan, daha önce Su-57'nin gizlilik performansındaki, sensör füzyonundaki ve süperseyir özelliğinin olmamasındaki eksiklikleri gerekçe göstererek 2018'de Rusya ile ortak FGFA programından çekilmişti. Bu endişelere rağmen Rusya, Su-57E'yi Aero India 2025 ve Airshow China 2024'te sergiledi. Gözlemciler, hizasız gövde panelleri, tutarsız bağlantı elemanı tipleri ve tamamen kapanmayan silah bölmesi kapakları gibi çeşitli sorunlar kaydetti. Bu üretim yönleri, uçağın radar kesiti konusunda şüpheler uyandırdı ve tahminler 0,1 ila 0,5 metrekare arasında değişiyordu; bu, F-22 veya F-35 gibi diğer beşinci nesil uçaklardan önemli ölçüde daha yüksekti. Su-57'nin üretimi, uluslararası yaptırımlardan ve Rusya'nın ithal veya çift kullanımlı sivil elektronik bileşenlere bağımlılığından etkilendi. 2022'de sadece on ünite ve 2023'te on bir ünite teslim edildi ve bu da sınırlı operasyonel sahaya çıkmasına neden oldu.

SU-57 ENDİŞELERİ

Hint askeri yetkilileri ve analistler, Rus teklifi hakkında farklı görüşler dile getirdiler. Eski Hava Mareşali Sanjeev Kapoor, teklifi ortak yapım, yerel içerik ve teknoloji transferi gibi stratejik bir fırsat olarak nitelendirdi. Buna karşılık, eski Hava Kuvvetleri Komutanı RKS Bhadauria, yurt içi geliştirmeye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı ve Pakistan'ın Çin'den gelen gizli savaş uçaklarını edinmesinin Hindistan'ın tedarikini yönlendirmemesi gerektiğini belirtti. Eski bir Hava Kuvvetleri pilotu olan Ajay Ahlawat, Su-57'nin Çin'den temin edilen elektronik aksam ve çipler içerebileceği ve bunun bir çatışma durumunda operasyonel riskler yaratabileceği endişesini dile getirdi.