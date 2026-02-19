Yabancı misyon temsilcilerinden ''garantör'' çağrısı: Türkiye tercihinden hiçbir zaman vazgeçmedik

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya gelen Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinska ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Lang, Ukrayna'nın dayanıklılığının, Avrupa'nın savunma mimarisi açısından önemine dikkati çekerek Ukrayna'daki gelişmelerin hem ülkeyi hem de Avrupa'nın geleceğini ilgilendirdiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Rusya'nın saldırılarıyla başlayan savaşın başından beri Ukrayna'ya destekte bulunduklarını ve Ukraynalılara kapılarını açtıklarını belirten Lang, Rusya'nın yakın zamanda enerji altyapısına yönelik saldırıları neticesinde oluşan hasarın insani krize yol açtığına dikkati çekti.

Lang, Polonya-Ukrayna filmlerinden oluşan ikinci seçkinin "Özgürlük Ruhu" başlığıyla 20-21 Şubat'ta Ankara'daki Kült Kavaklıdere Sineması'nda gösterileceğini dile getirerek, iki ülkenin ortak yapımı filmlerin özgürlük ve dayanışma temaları üzerinden Ukrayna'da yaşananları yansıttığını ifade etti.

- "UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ, AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİN BİR PARÇASIDIR"

"Ukrayna'ya karşı diretilen savaş, sadece sınırları değiştirmek için değil aynı zamanda kimliğimizi, kültürümüzü ve hafızamızı yok etme girişimidir." ifadesini kullanan Büyükelçi Celal de kültürel etkinliklerin direniş biçimi olduğunu söyledi.

Savaşın 2014'ten bu yana sürdüğünü, 4 yıldır da tam kapsamlı işgalin olduğunu vurgulayan Celal, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik saldırılarının insanları ışıksız ve soğukta bırakmayı amaçladığını dile getirdi.

Celal, savaşın sona ermesini ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğinin yeniden tesis edilmesini istediklerini belirterek, barış müzakerelerindeki 3 önemli hususa şöyle dikkati çekti:

"Barış adil ve kalıcı, güvenlik garantileri de anlaşmaların ayrılmaz bir parçası olmalıdır ve Avrupa'nın sesi dikkate alınmalıdır çünkü Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinin bir parçasıdır. Barış, yeni bir saldırganlık için bir mola anlamına gelmemelidir."

Önemli bölgesel ortak Türkiye'nin rolüne büyük değer verdiklerini dile getiren Celal, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen destek ve Karadeniz bölgesinin istikrarına katkı, büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin yapıcı diplomatik rolü, bölgesindeki güvenlik ve istikrar bakımından önemini korumaktadır." dedi.

Maslahatgüzar Vilcinskas da Rusya'nın 4 yıldır süren saldırılarına rağmen Ukrayna'nın kuvvetle ayakta durduğunu söyledi.

Vilcinskas, Ukrayna'da yaşananları anlatan filmlerin Ankara'da gösterilmesinin bu ülkenin siyasi, sivil ve sanatsal sesinin duyulduğunu teyit ettiğini vurguladı.

Sanatçıların başkalarının inkar ettiklerini belgelediklerine dikkati çeken Vilcinskas, Avrupalı ortaklar olarak Ukrayna'nın siyasi, sivil ve sanatsal sesinin yanında olduklarını dile getirdi.

Vilcinskas, saldırılara rağmen Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarının hızla devam ettiğini, ne kadar sürerse sürsün desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

- "TÜRKİYE, BU BARIŞ SÜRECİNDE VE GELECEK BARIŞ DÖNEMİNDE BİR GARANTÖR OLSUN"

Konuşmacılar, hitaplarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Celal, Türkiye'nin müzakere sürecindeki rolünün kendileri için önemli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin barış süreci ve toplantılar için platform olmasından hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyledi.

Dünyadaki en güçlü ordulardan birine sahip Türkiye'nin, Avrupa güvenlik mimarisine katılmasına destek verdiklerini belirten Celal, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'nın güvenliğine bağlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Celal, Ukrayna-Türkiye ve AB-Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin güçlendiğine dikkati çekerek, "Biz, daima istiyoruz ki Türkiye, bu barış sürecinde ve gelecek barış döneminde bir garantör olsun." dedi.

Türkiye, ABD ve AB'nin barış sürecindeki desteğine minnettar olduklarını dile getiren Celal, sürece Türkiye'de devam etmeye hazır olduklarını yineledi.

Celal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "her yerde görüşmeye hazır olduğu" mesajını verdiğini hatırlatarak, Rus tarafının savaşı sona erdirecek bir görüşmeden kaçındığını savundu.

Vilcinskas da her barışın adil, tarafsız ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizerek, barış anlaşmasında Ukrayna için kuvvetli güvenlik garantilerinin bulunması gerektiğini vurguladı.

Bu teminatlar olmadığı takdirde anlaşmanın Ukrayna'da başka bölgelere geçmek için kullanılabileceği görüşünü dile getiren Vilcinskas, Rusya'nın görüşmeleri geciktirdiğini ve meselenin özünün konuşulmasından kaçındığını savundu.



Vilcinskas, baskıların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.