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Dünya

Yabancı öğrencilerin İsrail'i protesto etmesini hazmedemeyen ABD'li Senatör'den skandal çağrı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı Güney Carolina Senatörü Tim Scott, ülkedeki üniversitelerde İsrail'i protesto eden yabancı öğrencilerin 'sınır dışı' edilmesi gerektiğini belirtti.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Yabancı öğrencilerin İsrail'i protesto etmesini hazmedemeyen ABD'li Senatör'den skandal çağrı
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Senatör Scott, ABD üniversitelerindeki İsrail'e yönelik protestolara ilişkin Fox News'e konuştu.

Scott, ülkedeki üniversitelerde İsrail'i protesto eden öğrenciler ve üniversiteler için bunun sonuçları olması gerektiğini ifade ederek, bu öğrencilerin kampüsten atılması ve ülkeden "sınır dışı edilmesi" gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail için 14,3 milyar dolar destek öngören 105 milyar dolarlık ek bütçe talebini eleştiren Scott, İsrail fonunun diğer fonlara bağlanmaması gerektiğini belirterek, "Odak noktası İsrail olmalı. İsrail için tek başına bir paketimiz olmalı." dedi.

Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, Filistin destekçisi öğrenci grubu olan "Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler"i kampüslerden men etme kararı almıştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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