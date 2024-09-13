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Dünya

Yagi Tayfunu, Vietnam'a kabus yaşatmaya devam ediyor: Ölü sayısı 254'e yükseldi

Asya ülkelerine Yagi Tayfunu kabus yaşatmaya devam ederken Vietnam'da şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği açıklandı.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Yagi Tayfunu, Vietnam'a kabus yaşatmaya devam ediyor: Ölü sayısı 254'e yükseldi
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Güney Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu, Vietnam'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği, 820'den fazla kişinin yaralandığı, 82 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

OKULLAR HASAR GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada ise yüz binlerce çocuğun temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu ifade edildi. Okulların hasar görmesi ve elektrik, su kesintilerinden etkilenmesi nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişiminin olmadığı aktarıldı.

TAYFUN AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Tayfun nedeniyle Tayland'da en az 33, Myanmar'da ise 19 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların bölgede ay sonuna kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

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