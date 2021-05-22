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Dünya

Yahudi aktivistler girişi kırmızıya boyadı! 'İçeri giren İsrail'in ne olduğunu görüp girsin'

Yahudi savaş karşıtı aktivistler, İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için, Toronto'daki İsrail Konsolosluğu'ndan kan akıyormuş gibi, merdivenleri kırmızıya boyadı. Aktivistler, 'Buraya gelen herkes, İsrail'in ne olduğunu bilmeden buraya girmesin diye, ellerindeki kanı böyle sembolize ettik.' açıklamasında bulundu.

star.com.tr22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:39 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:39
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Savaş karşıtı Yahudi aktivistler, İsrail'in Kanada'nın Toronto kentindeki konsolosluğunun dışındaki merdivenleri, kırmızıya boyayarak İsrail'i protesto etti.

Independent Jewish Voices (IJV), World Beyond War ve diğer aktivist grupların üyeleri, Tel Aviv'in kadın, yaşlı, çocuk demeden 11 gün boyunca Filistinlileri katletmesini protesto etmek için, İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplandı.

IJV'nin bir üyesi olan Rabbi David Mivasair burada yaptığı açıklamada, "İsrail'in ellerindeki kanı herkesin gördüğünden emin olmak için buradayız. Bu yüzden buradan da sızan kanı göstermek için, sembolik olarak merdivenleri kırmızıya boyadık.'

Mivasir, kimsenin İsrail'in ne olduğunu görmeden bu ofislerine giremeyeceğini belirtti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Birleşmiş Milletler'in paylaştığı son verilere göre, işgalci İsrail'in saldırıları sonucu 19 Mayıs itibarıyla Gazze'de 63'ü çocuk 219 Filistinli yaşamını yitirdi ve 1570 kişi de yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini, bunlardan 47 bininin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait 58 okula sığındığını kaydetti.

star.com.tr

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