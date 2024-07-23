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Dünya

Yahudi asıllı ABD'li doktordan Gazze itirafı: Ömrüm boyunca bu kadar çok yakılmış çocuk görmedim

Gazze'de gönüllü olarak çalışan ABD'li Yahudi doktor Mark Perlmutter, Gazze'de yaşadıklarını teker teker anlattı. Perlmutter, '30 yıldır dünyadaki kriz bölgelerinde gördüğüm tüm felaketlerin hepsinin toplamından daha kötü. Bütün hayatım boyunca bu kadar çok yakılmış çocuk görmedim.' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi23 Temmuz 2024 Salı 12:24 - Güncelleme:
Yahudi asıllı ABD'li doktordan Gazze itirafı: Ömrüm boyunca bu kadar çok yakılmış çocuk görmedim
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North Carolina eyaletinden Yahudi asıllı ABD'li ortopedi cerrahı Mark Perlmutter, Gazze'de 2 hafta gönüllü olarak görev yaptığı sürece şahit olduklarını CBC News gazetesine anlattı.

"BÜTÜN HAYATIM BOYUNCA BU KADAR ÇOK YAKILMIŞ ÇOCUK GÖRMEDİM"

Gazze'de sadece bir hafta içinde gördüğü barbarlığı şimdiye kadar gördüğü en büyük katliam olarak tanımlayan ABD'li doktor Perlmutter, '30 yılda 40 görev gezisine çıktım, 11 Eylül'de, depremlerde bulundum. Hiçbir şey Gazze'deki ilk haftamda sivillere karşı gördüğüm katliamın düzeyine eşit olamaz. Bütün hayatım boyunca bu kadar çok yakılmış çocuk görmedim" dedi.

MUHABİR, DOKTORUN ANLATTIKLARI KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ!

Perlmutter'in anlattıkları CBC News muhabiri Tracy Smith'te şok etkisi yarattı. Gazze'deki dehşeti dinleyen muhabirinin yüz ifadesi kameraya yansıdı.

Star Gazetesi

  • Mark Perlmutter
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