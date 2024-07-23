North Carolina eyaletinden Yahudi asıllı ABD'li ortopedi cerrahı Mark Perlmutter, Gazze'de 2 hafta gönüllü olarak görev yaptığı sürece şahit olduklarını CBC News gazetesine anlattı.

"BÜTÜN HAYATIM BOYUNCA BU KADAR ÇOK YAKILMIŞ ÇOCUK GÖRMEDİM"

Gazze'de sadece bir hafta içinde gördüğü barbarlığı şimdiye kadar gördüğü en büyük katliam olarak tanımlayan ABD'li doktor Perlmutter, '30 yılda 40 görev gezisine çıktım, 11 Eylül'de, depremlerde bulundum. Hiçbir şey Gazze'deki ilk haftamda sivillere karşı gördüğüm katliamın düzeyine eşit olamaz. Bütün hayatım boyunca bu kadar çok yakılmış çocuk görmedim" dedi.

Perlmutter'in anlattıkları CBC News muhabiri Tracy Smith'te şok etkisi yarattı. Gazze'deki dehşeti dinleyen muhabirinin yüz ifadesi kameraya yansıdı.

