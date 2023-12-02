İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Dünya

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Salfit kentine saldırı düzenledi, 3 Filistinliyi yaraladı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
ABONE OL

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Salfit'in kuzeybatısındaki Karave Beni Hassan beldesine saldırı düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin gerçek mermi kullandığı saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

- FİLİSTİNLİLERE AİT ARAÇ VE EVLER KUNDAKLANDI

Karave Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin kuzey kısmına saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin 3 Filistinliyi yaraladığını ve mülklerine zarar verdiğini belirtti.

Asa, yerleşimcilerin Filistinlilere ait iki evi ve iki aracı ateşe verdiklerini ifade etti.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin, saldırının başından bu yana olay yerinde bulunduğunu ve yaşananların onların korumasında gerçekleştiğini söyledi.

Filistin Kızılayından gün içinde yapılan açıklamada, Nablus yakınlarındaki Beyta beldesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda kullanılan gerçek mermiyle 7 Filistinlinin yaralandığı, biri 5 aylık, diğeri 2 yaşında çocukların da aralarında bulunduğu 27 kişinin atılan biber gazından etkilendiği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 252'ye yükseldi, yaklaşık 3 bin 100 kişi yaralandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

  • Batı Şeria saldırı
  • Yahudi yerleşimciler
  • Salfit saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.