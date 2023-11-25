İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yahudi profesörün İsrail yanlısı sunucuya cevabı gündem oldu
Dünya

Yahudi profesörün İsrail yanlısı sunucuya cevabı gündem oldu

İsrail'in Gazze saldırılarında 4 gün sürecek insani ara başladı. Saldırıların ilk gününden bu yana dünyaya İsrail'in işlediği suçlar konusunda ders veren Yahudi profesör Norman Finkelstein, İsrail yanlısı İngiliz sunucu Piers Morgan'ya cevabıyla gündem oldu.

25 Kasım 2023 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
Yahudi profesörün İsrail yanlısı sunucuya cevabı gündem oldu
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşması çerçevesinde 4 gün boyunca toplam 50 İsrailli esir ile 150 Filistinlinin serbest kalacağı anlaşmada ikinci güne girilirken bugün serbest bırakılması planlanan esirlerin listesinin teslim alındığı duyuruldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamının acı tablosu, ateşkes ile birlikte gün yüzüne çıktı.

15 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail güçleri, kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen soykırıma kaldıkları yerden devam edeceklerini açık açık duyurdu. İsrail katliamının sonuçları uluslararası toplumda her geçen gün daha da görünür hale gelirken katliamın ilk gününden bu yana yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yahudi profesör Norman Finkelstein, açıklamalarıyla bir kez daha dünya gündemine damga vurdu.

İSRAİL DESTEKÇİSİ SUNUCUYA DERS VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Siyonist İsrail'in kirli politikaları hakkında konuşan Finkelstein, İsrail'in yıllardır sistematik şekilde aynı işgal politikasını uyguladığını belirterek "İsrail, Gazze'de çocukları öldürmeyi 'Çim biçmek' olarak adlandırıyor. Bu ne anlama geliyor, biliyorsunuz." İfadelerini kullanmıştı.

İsrail yanlısı İngiliz sunucu Piers Morgan'ın "Sansürsüz" isimli programına katılan Yahudi profesör, sert sözleriyle canlı yayında ders verdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik politikasını uzun süredir eleştiren Finkelstein, İsrail'in soykırıma başlamak için kullandığı Hamas bahanesinin arkasındaki gerçekleri anlattı. Gazze'nin dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren büyük bir hapishane olduğunu söyleyen Finkelstein, Hamas'ın direniş hareketine katılan gençlerin "tecrit kamplarında" doğduğunu söyledi.

"O GENÇLER İSRAİL ESARETİ ALTINDA DOĞUP BÜYÜDÜ"

Morgan'ın, 7 Ekim dolayısıyla Hamas'ı kınayıp kınamayacağı sorusunu yönelttiği Finkelstein, çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bana neden onları kınamadığımı sordun. Çünkü bu gençler tecrit kamplarında doğdular. Bir toplama kampında doğdular. Yirmi yıl boyunca toplama kampında yaşadılar. Geçmişleri yoktu, şimdiki zamanları yoktu, gelecekleri yoktu, işleri yoktu. İnsani yardım kuruluşlarına göre bunların yarısı ciddi gıda güvensizliğinden muzdaripti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki topraklarda doğan çocuklara, İsrail yüzünden hiçbir gelecek şansının verilmediğini hatırlatan Yahudi profesör, dünyanın yıllardır bu zulme sessiz kaldığının bir kez daha altını çizdi. Finkelstein ayrıca, eylemlerin, İsrail'in "çim biçme" olarak adlandırdığı askeri operasyonların tekrarlayan travmasının bir sonucu olduğuna inandığını söyledi.

"Çimleri biçmenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Gazze'de büyük bir katliam anlamına geliyor. 2008-2009'da, 2012'de, 2014'te Gazze halkına yönelik büyük katliamlar yaşatıldı." Sözleriyle İngiliz sunucuyu susturdu.

İsrail hapishanelerinde 7 binden fazla Filistinli mahkum var. Mahkumlardan 6 bini, güvenlik gerekçesiyle tutuklandı. Bu insanların pek çoğu hâlâ yargılanmayı bekliyor. Ayrıca İsrail, dünyada çocukları hapishanede tutan tek ülke.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.