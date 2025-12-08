İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5818
  • EURO
    49,5821
  • ALTIN
    5738.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yahudi şirketleri ‘it' dalaşında! Netflix'e artı 25 milyar dolarlık karşı hamle
Dünya

Yahudi şirketleri ‘it' dalaşında! Netflix'e artı 25 milyar dolarlık karşı hamle

İsrail'in Gazze'deki soykırımlarını destekleyen ve katliama fon sağlayan platformlar adeta it dalaşına girdi. Paramount, Netflix'in anlaşmasının ardından Warner Bros. Discovery hissedarlarına daha yüksek nakit içeren yeni bir satın alma teklifini doğrudan iletti.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
Yahudi şirketleri ‘it' dalaşında! Netflix'e artı 25 milyar dolarlık karşı hamle
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery hissedarlarına sunduğu "stratejik ve finansal açıdan cazip" teklifin Netflix'in teklifine göre daha üstün bir alternatif sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Paramount'un, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklifte bulunduğu ve bunun 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk geldiği bildirildi.

Paramount'un teklifinin "Global Networks" segmenti dahil olmak üzere Warner Bros. Discovery'nin tamamını kapsadığı belirtilen açıklamada, söz konusu teklifin hissedarlara Netflix'in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Netflix'in sunduğu teklif, daha düşük ve belirsiz değere sahip, uzun bir düzenleyici onay süreci gerektiren ve hisse senedi-nakit karışımını içeren karmaşık teklif olarak nitelendirildi.

Paramount'un teklifinin rekabeti artırıcı ve tüketici lehine olması nedeniyle düzenleyici onayını daha hızlı alacağından oldukça emin olduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık Netflix'in Warner Bros. Discovery ile birleştiğinde küresel Abonelik Bazlı Video İzleme pazarında yüzde 43 paya sahip bir tekel yaratacağı için dünya genelinde uzun ve zorlu düzenleyici incelemelerle karşılaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, Paramount'un 12 hafta boyunca 6 teklif sunmasına rağmen Warner Bros. Discovery'den kayda değer bir yanıt alamadığı belirtilerek, bu nedenle teklifin doğrudan hissedarlara ve Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'na sunulduğu kaydedildi.

Paramount Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison, konuya ilişkin açıklamasında, Warner Bros. Discovery hissedarlarının şirketin tamamındaki hisseleri için sundukları "üstün" nakit teklifini değerlendirme fırsatını hak ettiğini belirtti.

Teklifin üstün bir değer ve daha hızlı bir tamamlanma süreci sunduğunu vurgulayan Ellison, "Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ve hisselerinin değerini en üst düzeye çıkarmalarına fırsat vermek için teklifimizi doğrudan hissedarlara sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ellison, "Teklifimizin daha güçlü bir Hollywood yaratacağına inanıyoruz. Bu, yaratıcı topluluğun, tüketicilerin ve sinema endüstrisinin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından geldi.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Açıklamada, satın alma işleminin nakit ve hisse senedi şeklinde gerçekleşeceği, Netflix'in hissesi başına 27,75 dolar ödeyeceği belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.