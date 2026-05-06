Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi White'a tepki gösterdi.

"Yargı süreçlerine katılmamanız nedeniyle bir ülkeyi kamuoyu önünde eleştirmeniz ve itibarını zedelemeniz uygun değildir." ifadesini kullanan Prevot, kendisine daha önce de bu bağlamda bir hatırlatma yaptığını kaydetti.

Prevot, "Washington'daki büyükelçimizin aynı şekilde davranmasını kabul edilebilir bulur muydunuz? Belçika'da yargı bağımsızdır ve kararlarını, katılınsın ya da katılınmasın, her türlü siyasi etkiden uzak şekilde alır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yargı sürecinin bizzat Yahudi toplumunun temsilcileri tarafından başlatıldığını anımsatan Prevot, bunu bir ülkenin Yahudilerin din özgürlüğünü zayıflatma isteği olarak sunmanın iftirayla eş değer olduğunu belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı, "Daha fazla itidal göstermenizi ve rolünüzü doğru bağlamda değerlendirmenizi rica ediyorum." çağrısında bulundu.

Prevot, din özgürlüğünün Belçika'da hiçbir zaman sorgulanmadığının ve sorgulanmayacağının altını çizerek, "Anayasamız bu hakkı güvence altına almaktadır. Ayrıca bir büyükelçinin hükümetin gündemini belirlemesi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

- ANVERS SAVCILIĞINDAN SÜNNETÇİLERE "KASTEN VE TASARLAYARAK YARALAMA VEYA DARP" SUÇLAMASI

Anvers Savcılığı, gün içinde adli soruşturmanın tamamlandığını duyurarak, 2 Yahudi sünnetçinin (mohel) "kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp" suçlamasıyla yargılanmak üzere ceza mahkemesine sevk edilmesi talebinde bulunmuştu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda savcılığın, 2 sünnetçinin ceza mahkemesine sevk edilmesi için İddianame Dairesi'ne başvuracağı belirtilirken, "Olaylar, reşit olmayanlara karşı kasten ve tasarlayarak yaralama veya darp ile izinsiz hekimlik uygulaması olarak sınıflandırılmıştır." ifadesi kullanmıştı.

Dosya, 18 Haziran'da İddianame Dairesi tarafından ele alınacak ve ceza mahkemesine sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

- BELÇİKA İLE İSRAİL ARASINDA ABD'NİN BAŞLATTIĞI DİPLOMATİK KRİZ

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya müdahil olmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm iddialarına değinerek Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.

Saar, bugün yaptığı açıklamada ise Belçika'nın söz konusu kararına tepki göstererek, Brüksel yönetimini harekete geçmeye ve bir çözüm bulmaya çağırmıştı.