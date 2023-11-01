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Dünya

Yahudi yerleşimci terörüne AB'den uyarı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı terörün çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, 'Durum kontrolden çıkabilir ve yerel topluluklar için tarifsiz acılara yol açabilir. Acil tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.' uyarısında bulundu.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 01:24 - Güncelleme:
Yahudi yerleşimci terörüne AB'den uyarı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "Batı Şeria'da artan yerleşimci terörü çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve Filistinli toplulukların evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açmıştır." hatırlatması yapıldı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki sivilleri aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinden koruma, failleri sorumlu tutma ve İsrail ordusunun müdahale etmesini sağlama görevi bulunduğu vurgulanan açıklamada, bunun yasal bir yükümlülük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu durum Gazze'de zaten trajik olan durumu daha da trajik hale getirmekte ve çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanması riskini artırmaktadır. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 126'ya yükselmişti.

İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik yüzlerce saldırı düzenledi.

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