Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde Filistinlilere ait mülklere saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimci, Nablus kentine bağlı Huvvara beldesine baskın düzenledi.

Filistinlilere ait evlere saldıran ve araçlara taş atan Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında çıkan olaylara İsrail güçleri kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Huvvara'daki olaylar sırasında başına isabet eden taşla yaralanan 1 Filistinli ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 5 Filistinli'ye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

- Yerleşimcilerin Huvvara'da Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus'taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat'ta Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya baskın düzenleyerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları gerçekleştirmişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış, 1 kişiyi ise öldürmüştü.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.