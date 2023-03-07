İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9192
  • EURO
    20,2155
  • ALTIN
    1122.96
  • BIST100
    5392.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde Filistinlilere ait mülklere saldırdı
Dünya

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde Filistinlilere ait mülklere saldırdı

İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde bazı Filistinlilerin evlerine düzenlediği saldırılar sırasında 1 Filistinli yaralandı, 5 Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

AA7 Mart 2023 Salı 00:55 - Güncelleme:
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde Filistinlilere ait mülklere saldırdı
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimci, Nablus kentine bağlı Huvvara beldesine baskın düzenledi.

Filistinlilere ait evlere saldıran ve araçlara taş atan Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında çıkan olaylara İsrail güçleri kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Huvvara'daki olaylar sırasında başına isabet eden taşla yaralanan 1 Filistinli ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 5 Filistinli'ye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

- Yerleşimcilerin Huvvara'da Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus'taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat'ta Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya baskın düzenleyerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları gerçekleştirmişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış, 1 kişiyi ise öldürmüştü.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.