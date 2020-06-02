AA 02 Haziran 2020 Salı 21:08 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 21:10

Devabişe ailesinin sözcüsü Nasır Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanlı katliamdan kurtulan tek kişi olan küçük Ahmed'in mahkemede ailesinin katiline karşı şahitlik yapacağını söyledi.

Devabişe, ilk defa mahkemede şahitlik yapacak olan Ahmed'in tüm yaşadıklarını anlatacağını kaydetti.

- "SADECE BİR FAİLİ YOK, BİRÇOK KATİL VAR"



İsrail yargısının bir aileyi yok eden bu olaydan sadece bir kişiyi suçlu bulmasına tepki gösteren Devabişe, "Ancak bu olayın sadece bir faili yok birçok katil var ve onlar hala Devabişe ailesinin evinin çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde oturuyor." dedi.

İsrail'in El-Lid (Lod) kentindeki merkezi mahkemede 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmada, Devabişe ailesinin evinin kundaklandığı olayın baş zanlısı Amiram Ben-Uliel suçlu bulunmuş, yargıç cezai kararını vermek üzere duruşmayı 19 Haziran'a ertelemişti.

- NE OLMUŞTU?



Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Filistin'de ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan kişi olan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yandığı için uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Bu olay radikal "Bedel Ödetme" adlı Yahudi örgütün en önemli terör saldırılarından biri olara