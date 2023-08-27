Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Kusra bölgesinde Filistinli çiftçilere saldırdı.

Saldırılar sebebiyle Yahudi yerleşimciler ve Filistinliler arasında çıkan çatışmaya müdahil olan İsrail ordusunun Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi.

Ramallah'ın kuzey kesimindeki El-Mezraa el-Garbiyye köyünde Yahudi yerleşimciler ve Filistinli gençler arasında gerilim yaşandığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve araçlarına taşla saldırdığını aktardı.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralanma bildirilmedi.

Filistin topraklarındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.