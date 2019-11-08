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Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

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Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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