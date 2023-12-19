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Dünya

Yahudi yerleşimcilerden skandal! Namaz kılan Müslümanlara biber gazı attılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimcilerin camide ibadet eden Müslümanlara biber gazı sıktığı, biber gazının yanıklara sebep olduğu ve çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 00:14 - Güncelleme:
Yahudi yerleşimcilerden skandal! Namaz kılan Müslümanlara biber gazı attılar
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Yahudi yerleşimcilerin, yatsı namazı kılan Filistinlilere biber gazı sıktığı, biber gazının yanıklara sebep olduğu ve çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Filistin Kızılayı da sağlık ekiplerinin biber gazından etkilenen iki kişiye müdahale ederek hastaneye götürdüğünü açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de camidekilerin gazdan etkilendiği, bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görünüyor.

Öte yandan, İsrail makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ'NE YÖNELİK İHLALLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu Harem-i İbrahim'de ezan okunmasını Ekim ayında 142, Kasım ayında ise 62 kez engelledi.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

El-Halil'in Eski Şehir beldesinde yer alan cami 1500 İsrail askeri tarafından gözetleniyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

  • Biber gazı
  • İşgal altı
  • Yahudi yerleşimciler

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