Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da yağmalama girişimleri sürüyor

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grup yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması altında, Eriha kentinin kuzeybatısındaki Arab el-Melihat bedevi topluluğuna saldırdığını ve 12 eve baskın düzenlediğini söyledi.

Baskın düzenlenen evlerde eşyalara zarar verildiğini, 5 Filistinlinin de bu esnada darbedildiğini aktaran Melihat, yerleşimcilerin, baskınlar sırasında Filistinlilere ateş açtığını ve gaz bombası attığını kaydetti.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'un güneyindeki Doğu Lubben ile Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik köylerine saldırdığı bilgisini geçti.

Haberde, yerleşimcilerin Filistinlilere, evlerine ve dükkanlarına ateş açtığı, İsrail güçlerinin ise Kef Malik köyü yakınlarındaki El-Miğyer köyünde iki genci gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada ise Ramallah yakınlarında bir grup yerleşimcinin çiftçilere saldırdığı ve Turmusayya köyünde zeytin ağaçlarını söktüğü, Ayn Yeburd kasabası yakınlarında da Filistinlilerin araçlarına saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, El Halil kentinin güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin evlerinin de yerleşimcilerin baskınlarına uğradığı bilgisine yer verildi.

Konseyin yıllık verilerine göre, Yahudi yerleşimciler, 2023'te Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine 2 bin 410 saldırı gerçekleştirdi ve 22'si 7 Ekim'den sonra olmak üzere toplamda 25 bedevi topluluğu yerinden edildi.