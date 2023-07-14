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Dünya

Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 5 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

14 Temmuz 2023 Cuma 01:14 - Güncelleme:
Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 5 Filistinli yaralandı
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Karnei Shomron yerleşim biriminden bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail güçlerinin koruması altında, Kalkilya'nın güneyindeki Kufr Selis beldesi sakinlerine taşla saldırdı.

Saldırıda 4 Filistinli yaralanırken bir baraka ev de ateşe verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırıda yaralanan 4 Filistinliden 2'sinin kafatasları ve yüzlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Yaralıların Kalkilya Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Kuber beldesinde Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan arbedede 1 Filistinli yüzüne isabet eden taş dolayısıyla hafif yaralandı.

Batı Şeria'da yıl başından bu yana İsrail güçlerinin baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

  • Batı Şeria saldırıları
  • Yahudi yerleşimciler
  • Filistin

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