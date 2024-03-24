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Dünya

Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Purim Bayramı kutlamaları gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

AA24 Mart 2024 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 100'den fazla fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Yahudi grubun Harem-i Şerif'in avlularında provokatif turlar attığına ve Talmudik ayinler düzenlediğine dikkati çekilen açıklamada, Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesini savunan fanatik Yahudi cemaatlerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrılarının arttığı ifade edildi.

Baskın, İsrail'de antik Pers imparatorluğu döneminde Yahudilerin "yok edilmekten kurtulmaları" münasebetiyle kutlanan ve İbrani takvimine göre bu yıl 24-25 Mart'a denk gelen Purim Bayramı'nın ilk gününde gerçekleşti.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

- KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR


Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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