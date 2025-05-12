Batı Kudüs'te 60 İsrail sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek düzenlediği "Halk Barış Konferansı"na katılan binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve işgalin sona ermesi talebinde bulundu.

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İsrail'de yayın yapan "+972 Magazine"in editörlerinden ve "A Land For All (Hepimiz İçin Tek Ülke)" isimli STK'nın yöneticilerinden Meron Rapoport "Bence iki devletten başka bir alternatif yok çünkü İsrailliler ve Filistinliler kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip." dedi.

Kendilerinin Filistin ile İsrail arasında açık sınırlar, hareket özgürlüğü ve Filistinli mültecilere dönüş hakkının verildiği iki devletli bir konfederasyon fikrini savunduklarını söyleyen Rapoport, iki devletli çözümden başka alternatif olmadığını vurguladı.

Rapoport, İsrail hükümetinin "aşırı sağcı ve faşist" olduğunu belirterek, amacının "Filistinlilerle olan çatışmayla onları ortadan kaldırarak, önce Gazze'deki ve daha sonra da Batı Şeria'daki Filistinlileri sürgün ederek çözmek" olduğunun altını çizdi.

Buna İsrail halkının karşı çıktığını dile getiren Rapoport, "İsrail hükümeti etnik temizlik yapmak ve Filistinlileri uzaklaştırmak istiyor ama başka bir şey isteyen İsrail halkı var." dedi.

İsrail hükümetinin onayladığı yeni saldırı planına işaret eden Rapoport, "Gazze'deki katliamın daha da şiddetleneceğinden" endişe ettiğini belirterek, "Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Kesinlikle bir savaş suçu. Soykırım anlamına gelebilir. Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı değerlendirdiğini biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin, Yahudi Soykırımının sona ermesinin 80. yılını kutluyoruz. Bence bu Yahudilerin parçası olamayacağı bir şey." diye konuştu.

İsrail hükümeti üzerinde uluslararası bir baskı oluşması gerektiğini kaydeden Rapoport, ABD Başkanı Donald Trump'ın fikrini değiştirdiğine ve buna ek olarak Arap dünyasının da katliamın durdurulmasında rol oynayabileceğini söyledi.

Rapoport, Türkiye'nin rolüne ilişkin ise "Bence Türkiye'nin, Türk Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) bugün oldukça güçlü bir duruşu var. İsrail'in Gazze'deki eylemlerini şiddetle kınıyorlar ve tabii ki iki devletli çözüm çağrısında bulunuyorlar." sözleriyle dile getirdi.

Türkiye'nin iki devletli çözüm konusunda İsrail üzerindeki baskısını sürdürmesi gerektiğini söyleyen Rapoport, "Türkiye'nin rolü iki devletli çözüm için baskı yapmaya devam etmek ve İsrail'e baskı yapmaktır." ifadelerini kullandı.