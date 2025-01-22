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  • Yahya Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk Refah'ta bulundu
Dünya

Yahya Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk Refah'ta bulundu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve hayatını kaybetmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuğun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunduğu bildirildi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
Yahya Sinvar'ın giydiği askeri yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk Refah'ta bulundu
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Sinvar'ın hayatının son anlarında İsrail güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Taha, Sinvar'ın son anlarında giydiği askeri yeleği, elbiselerinin bir kısmını ve yaralı olarak oturduğu koltuğu yıkılan evinin enkazından büyük zorluklarla çıkardığını söyledi.

Ebu Taha, çocuklarının, İsrail'in yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi.

FİLİSTİNLİLER BÖLGEYE AKIN EDİYOR

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın ölmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sinvar'ın yeleğinde kan izleri bulunduğu, koltuğun ise enkaz altından parçalar halinde çıktığı AA kamerası tarafından belgelendi.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.

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